国际油市：布兰特原油持稳在109美元附近，美国严寒天气支撑需求

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 严寒天气打压美国工厂生产，提振取暖油需求
* 美元指数处于六周低位，支撑商品价格
* 利比亚石油日产量降至39万桶
* 美国市场逢假期休市，限制交投
路透伦敦2月17日 - 布兰特原油期货周一持稳于每桶约109美元，受到疲弱美元以及供应受到干扰的支撑，另外北美地区的严寒天气提振了取暖油需求。
美国市场数据显示，投机客和对冲基金大幅增加原油多头押注至接近记录最高水准，美国取暖油需求猛增拉动油价上涨。
美元兑一篮子主要货币 徘徊在六周低位，对石油等以美元计价的大宗商品构成支撑。
布兰特原油 小升0.1美元至每桶109.18美元，稍早曾升至109.40。1515GMT，美国原油期货 上涨0.5美元至每桶100.80美元。
“美国冬季寒冷以及美元疲弱均支撑市场，”德国商业银行资深分析师Carsten Fritsch说，“但油价可能出现大幅修正。只要美国天气依然寒冷，风险就有限。不过当天气转暖，油价或将大幅下跌。”
经济数据同样对油价构成风险。周五出炉的美国制造业数据令人失望，对该国石油需求的疑虑重燃。
下一个重要数据是，周四公布的汇丰2月制造业采购经理人指数(PMI)调查初值。
策略师称，美国原油期货进一步上扬空间可能有限，因炼厂关停工厂进行检修。
供应中断担忧继续支撑油价。利比亚国家石油公司National Oil Corp表示，该国石油日产量已经降至39万桶，抗议者部分封锁了El Sharara油田管道。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12