《汇市简讯》欧元/美元多头在关键阻力位1.3730/40转弱

2322GMT

* 迹象显示多头势力在1.3730/40附近的关键阻力转弱

* 这是12月27日高点以来跌势的61.8%回档位，且为1月24日高位

* 这个区域同时也是7月低点以来趋势线位置，该趋势线日前曾遭跌破，目前再次上测

* 空头料将自此点位向下掼压，目标200日均线

* 若多头将收盘价拉高至1.374上方，则不应继续持有空仓

* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/met86v)(完)

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