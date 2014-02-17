《汇市简讯》欧元/美元多头在关键阻力位1.3730/40转弱

投行观点：Incyte目标价从160美元下调至145--SunTrust Robinson
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* 迹象显示多头势力在1.3730/40附近的关键阻力转弱
* 这是12月27日高点以来跌势的61.8%回档位，且为1月24日高位
* 这个区域同时也是7月低点以来趋势线位置，该趋势线日前曾遭跌破，目前再次上测
* 空头料将自此点位向下掼压，目标200日均线
* 若多头将收盘价拉高至1.374上方，则不应继续持有空仓
* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/met86v)(完)
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