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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:52 BJT

澳股业绩：必和必拓上半年获利大增31%，受益于成本大降和产量增长

路透墨尔本2月18日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周二发布财报称，上半年基础获利增长31%，远高于市场预期，受益于成本大降和产量增长。

“我们已经准备好在资本管理方面继续强劲表现，”该公司表示。

截止12月的六个月中，该公司基础可分配获利从上年同期的59.4亿美元升至77.6亿美元，分析师此前预期为69.3亿美元。

尽管获利超出预期，但必和必拓仅将中期股息提高3.5%至每股0.59美元，与普遍预期一致，而且也符合该公司惯例--参照上年末期股息来支付中期股息。

必和必拓发布财报之前，其在澳洲上市股票周一收在38.02澳元。该股在过去一年下跌1.7%。(完)
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