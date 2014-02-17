版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:42 BJT

全球期市：LIFFE白糖收涨，咖啡和可可亦小幅攀升

路透伦敦2月17日 - 白糖期货周一小幅上涨，受到近期需求迹象的支撑，罗布斯塔咖啡和可可在清淡市况中也小幅上涨，洲际交易所(ICE)软性商品市场因美国总统日假期休市。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月白糖期货 收涨2.4美元或0.6%，报每吨444.20美元。

LIFFE-5月罗布斯塔咖啡 上涨12美元或0.7%，结算报每吨1,818美元。

LIFFE可可期货持坚在两年半高附近，受到全球对巧克力产品需求成长强劲的支撑。

LIFFE-5月可可期货 收高3英镑或0.2%，报每吨1,858英镑，上周三曾触及1,871英镑的高位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐