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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:43 BJT

全球外汇市场2月18日主要消息

(除特别说明外，均为GM时间)

--日本央行政策决定

--日本财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

0830 - 瑞典1月消费者物价指数(CPI)

0900 - 欧元区12月经常帐及投资净流动数据

0930 - 英国1月消费者物价指数(CPI)及生产者物价指数(PPI)

1000 - 德国2月ZEW经济景气判断指数

1020 - 欧洲央行执委普雷特将参加一场专家小组研讨会

1330 - 美国2月纽约联邦储备银行制造业指数

1400 - 美国12月整体资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 龚芳)
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