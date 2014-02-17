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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 07:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆强力消化102附近卖盘

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* 美元/日圆强力消化102下方至102.13的卖盘

* 在该价位上方挂有停止单，102.70-75之上有更多停损单，102.71是2月11日高点

* 日本央行可能维持宽松立场一阵子，特别是上日公布的日本国内生产总值(GDP)数据疲软

* 部分人士期望日央行可能扩大宽松，但机率仍非常低

* 近期美元/日圆及日本经济令安倍政府感到不安，希望美元/日圆汇率及日股双双上涨

* 目前看来支撑位在102.00附近，一目均衡转换线位于101.96，云区底部位于101.54(完)

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