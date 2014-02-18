《美国重要政经日程》--2月18日

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 纽约联邦储备银行2月制造业指数
1400 - 财政部公布12月资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3