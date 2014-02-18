《焦点》日本消费者支出疲弱，安倍经济学笼罩阴霾

日本上回于1997年调高消费税时，约聘员工占职场人力约23%。

使问题加重的是，安倍晋三正推动立法，让企业能更轻易以约聘人员取带正式员工。

该立法旨在让劳动力更机动、更具弹性，但可能适得其反，损害到消费，如同自民党2000年代初率先扩大约聘人员数量时那样。

安倍政府4月将把国内消费税从5%调高至8%，以支应医保成本。

部分乐观人士认为，支出在本季还有充裕的时间增加，而第四季强劲的汽车销售显示民众愿意支出大笔的开销。

然而其他一些人则认为，整体支出迟滞显示外界对安倍能成功激励企业大幅调薪的信心降低。

那表示今年稍后消费可能维持疲弱，让安倍难以如期在2015年实施第二阶段上调消费税至10%的计划。

由于来自安倍的直接压力，丰田汽车 和连锁便利超商Lawson Inc 已暗示可能调高基本薪资。

但日本中小企业是否跟进则存疑，有更多劳动力是在这类企业工作。尽管丰田预期本会计年度营业获利料创新高，但供应链下游企业则感受到成本压力。几乎不可能考虑加薪。

“目前为止薪资上升还未惠及消费，也就是说，支出可能不够强，还不足以推动下半年的增长，”三菱UFJ摩根士丹利资深固定收易策略师Shuji Tonouchi称。

“将会有些公共工程的支出，但规模和影响可能比之前几年低。”

政府已通过5.5万亿(兆)日圆刺激方案，在上调消费税后靠公共工程来支撑需求。