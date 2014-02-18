新债招标：中国国开行一年增发债收益率偏低，几乎未受正回购影响

路透上海2月18日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.8473%，明显低于此前4.90%的预测均值，几乎未受到公开市场重启正回购影响。

同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3646%和5.5421%，此前市场预测均值为5.36%和5.48%。

业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为3.52倍、2.77倍和1.63倍。

中国央行公开市场今日进行了480亿元人民币14天期正回购操作，为时隔逾八个月后重启正回购，中标利率3.80%。

国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场收益率预测均值相应为5.62%和5.68%。

今日招标新债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2月18日9:30-10:30

7/10年：2月18日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 2月19日-2月20日

上市日 1年：2月24日

3/5/7/10年：2月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%