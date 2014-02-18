新债招标：中国国开行一年增发债收益率偏低，几乎未受正回购影响

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透上海2月18日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.8473%，明显低于此前4.90%的预测均值，几乎未受到公开市场重启正回购影响。
同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为5.3646%和5.5421%，此前市场预测均值为5.36%和5.48%。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为3.52倍、2.77倍和1.63倍。
中国央行公开市场今日进行了480亿元人民币14天期正回购操作，为时隔逾八个月后重启正回购，中标利率3.80%。
国开行另外两期七年和10年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场收益率预测均值相应为5.62%和5.68%。
今日招标新债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月18日9:30-10:30
7/10年：2月18日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 2月19日-2月20日
上市日 1年：2月24日
3/5/7/10年：2月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权) (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选