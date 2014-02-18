企业并购：淡马锡洽请新加坡电信收购泰国Shin Corp持股--消息

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透新加坡/香港2月18日 - 据知情消息人士透露，新加坡国有的投资机构淡马锡控股 寻求出售其在泰国电讯公司Shin Corp 的31亿美元持股，并已接洽新加坡电信(SingTel) 商谈可能收购事宜。
上述消息人士称，淡马锡通过旗下子公司在Shin Corp持有41.6%的股份，其去年底与新加坡电信进行洽商，但此后商谈停滞。由于消息尚未公开，这位消息人士拒绝透露身份。
淡马锡在新加坡电信持有绝大多数股权。
这位消息人士称，泰国当前政治动荡是商谈停滞的原因之一。
淡马锡发言人拒绝就洽谈发表评论，但在一封电子邮件中补充称，“我们在包括东盟(ASEAN)在内的亚洲是长期投资者。”
曼谷的Shin Corp高层拒绝置评。新加坡电信发言人亦不愿发表评论。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(