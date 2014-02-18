企业并购：淡马锡洽请新加坡电信收购泰国Shin Corp持股--消息

路透新加坡/香港2月18日 - 据知情消息人士透露，新加坡国有的投资机构淡马锡控股 寻求出售其在泰国电讯公司Shin Corp 的31亿美元持股，并已接洽新加坡电信(SingTel) 商谈可能收购事宜。

上述消息人士称，淡马锡通过旗下子公司在Shin Corp持有41.6%的股份，其去年底与新加坡电信进行洽商，但此后商谈停滞。由于消息尚未公开，这位消息人士拒绝透露身份。

淡马锡在新加坡电信持有绝大多数股权。

这位消息人士称，泰国当前政治动荡是商谈停滞的原因之一。

淡马锡发言人拒绝就洽谈发表评论，但在一封电子邮件中补充称，“我们在包括东盟(ASEAN)在内的亚洲是长期投资者。”

曼谷的Shin Corp高层拒绝置评。新加坡电信发言人亦不愿发表评论。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)