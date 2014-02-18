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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 10:08 BJT

中国数据：1月FDI同比增16.11%，对外非金融类直接投资增长近五成--商务部

路透北京2月18日 - 中国商务部周二公布，2014年1月全国实际使用外资(FDI)金额107.63亿美元，同比增
长16.11%（未含银行、证券、保险领域数据）。
    
    商务部新闻稿并称，1月境内投资者实现对外非金融类直接投资72.3亿美元，同比增长47.2%。
    
    2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者全年实现对外非
金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。
    历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :     
 FDI  14年1月  13年12月  11月   10月   9月   8月    7月    6月    5月    4月    3月    2月   1月
 金    107.63     120.8    85  84.16  88.4  83.8  94.08  143.9  92.56  84.35  124.2  82.14  92.7
 额                                                                                         
 同     16.11       3.3   2.4   1.24  4.88  0.62  24.13  20.12   0.29    0.4   5.65   6.32  -7.3
 比                                                                                         
 （完）

 (发稿 乔艳红; 撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
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