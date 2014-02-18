《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月18日

*工商时报：
--马年开春以来，台股又陷入量缩隐忧，上日更出现仅732亿台币的今年新低量。证券商公会理事长简鸿文指出，为进一步活络台股量能，券商公会将于3月再度提出调整证所税制度议案，方案计有A、B、C三套剧本，A案直接建请政府拿掉大户、兴柜股票及IPO（股票初次上市柜）三大紧箍咒，最好不再课证所税。
--劳动部上日热闹揭牌，总统马英九在劳团抱怨〞冻薪〞的吵闹声中，再一次呼吁企业：〞还没有加入加薪行列的企业，赶快参与，企业盈余状况不错，应与劳工分享〞。
--台塑集团海外扩张布局马不停蹄，继澳洲合资扩厂筹组7亿美元联贷案之后，台塑集团日前再度出手，悄悄替位于福建漳州的福欣钢厂扩建案筹组美元搭人民币，等值达90亿台币的双元货币新联贷案，目前已知除了美金部位约9,000万美元，人民币部位更高达12.5亿人民币，规模刷新台湾人民币联贷案的新纪录。
*经济日报：
--环球透视机构（Global Insight）公布最新全球经济成长率预测，对全球景气复苏仍持平看待，但对台湾经济乐观程度明显好转，全年经济成长率由上月预测的3.1%，上修至3.4%，增添台湾经济复苏的乐观气氛。
--随着跨太平洋伙伴协议（TPP）谈判最快将在春季达成结论，美国政府正加强邀请台湾加入这项区域贸易协定，以抑制中国大陆的影响力。白宫官员透露，台湾可能最快在明年底前加入TPP。
--两岸金融三会最快下半年召开，金管会将参考业界建议拟定议题，重点将包括台资银登陆设分行可立即做人民币业务，扩大人民币回流管道及同省异地支行的范围，并放宽台资保险业在大陆设合资公司的持股上限等。
--金管会昨日通过台湾银行申设上海分行双支行案，这是首度有台资银行一口气申设二家支行，分别为上海自贸区支行及嘉定支行。据了解，大陆方面有意放宽同时申设二家支行，台银将率先闯关。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
(记者 林妙容; 审校 张喜良)