《全球重要经济事件一览表》--2月18日-2月25日

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2月18日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
葡萄牙卡斯凯什--欧洲央行执委普雷特将参加一专家小组研讨会(1020)。
悉尼--澳洲央行发布2月政策会议记录(0030)。
东京--德国央行官员Andreas Dombret在东京发表演说，主题为“德国经济与欧元区”。(0300)
东京--日本央行总裁黑田东彦在央行政策会议之后举行记者会。(0630)
马德里--欧洲央行管理委员会委员林德发表演讲。(1100)
2月19日(三)
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话(1800)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲(0000)。
伦敦--苏格兰议会经济委员会就独立后的经济进行辩论，英国前财政大臣达林、英国财政部首席秘书艾德礼、苏格兰副首席部长Nicola Sturgeon与苏格兰财政部长John Swinney将发言。
美国梅肯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在默赛尔大学就经济前景讲话(1715)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录(1900)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会召开会议，计划无利率决议公布。
2月20日(四)
悉尼--内部金融研究所/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)。发言嘉宾包括：土耳其副总理Ali Babacan、金融稳定委员会总干事Svein Andresen、美国财政部助理部长Marisa Lago以及南非央行副总裁Daniel Mminele。
英国谢菲尔德--英国央行金融稳定性主管Andy Haldane讲话(1800)。
日本和歌山--日本央行审议委员森本宜久对当地商界领袖讲话。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)讲话。
布鲁塞尔--第12届年度欧洲金融服务大会。发言嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。
东京--日本央行将发布1月政策会议记录(2350)。
2月21日(五)
美国奥斯汀--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话(1800)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表题为“美国经济和货币政策”的演讲(1810)。
2月22日(六)
悉尼--20国集团(G20)财长与央行总裁会议(至2月23日)。
2月23日(日)
美国阿灵顿--全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议(至2月25日)。发言嘉宾包括：前财长萨默斯、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行前总裁特里谢以及美联储前主席格林斯潘。
2月24日(一)
悉尼--日本财务省官员Mikio Furusawa在澳洲-日本经济前景研讨会上发言。
2月25日(二)
美国阿灵顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议发表演说(1510)。
墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯出席澳洲-加拿大经济领袖论坛(2045)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 徐文焰)