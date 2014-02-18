金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览

路透2月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报964.29点。
中国股市：沪综指收升至两个月新高，个股行情活跃
中国汇市：人民币略收升终结连四日跌势，本周G20会议前料保持升值
香港股市：恒生指数收高1.1%至三周高位，中国人寿跳涨
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拉美股市：MSCI明晟新兴市场指数 上涨0.7%，但MSCI明晟拉美指数 回吐先前涨幅，巴西股市Bovespa指数 下跌1.3%，因钢铁股下挫。
拉美汇市：多数上扬，阿根廷披索创下近两周最大涨幅
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南非股市：录得纪录收盘高位，传媒集团Naspers 触及新高。指标Top-40绩优股指数 收高0.92%至42,478.88点，综合指数 收高0.86%，报47,027.54点，连续第二日上扬。
南非汇市：兰特兑美元触及三周高位，因投资者返回新兴市场
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印度股市：上涨，汽车股领涨。指标BSE指数 收高0.48%至20,464.06点；NSE指数 上涨0.41%，收报6,073.30点。
印度汇市：卢比兑美元升至近一个月高位，受助于外资银行的美元卖盘。卢比兑美元 收在61.84/85，盘中触及1月22日来高点61.83，上周五收在61.925/935。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,347.410点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.73%至733.00点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.4%至35.2195卢布；卢布兑欧元 下滑0.45%至48.2525卢布。(完)
(整理 张荻；审校 徐文焰)