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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 08:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元冲高，此前澳洲央行会议记录出炉

0039 GMT

* 澳洲央行会议记录证实，澳洲央行立场中立，不再持宽松倾向

* 澳洲央行称，若澳元持续贬值，将给经济带来扩张效应

* 澳洲央行未表示澳元/美元汇率“仍然较高”

* 澳洲央行称，澳元贬值可能一定程度上解释了“通胀难题”

* 澳元/美元最高报0.9071，随后卖兴旺盛

* 关键阻力位在0.9080/90，0.9100上方布有停止单(完)

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(编译 朱晓军；审校 龚芳)
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