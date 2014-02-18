《汇市简讯》澳元/美元冲高，此前澳洲央行会议记录出炉

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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* 澳洲央行会议记录证实，澳洲央行立场中立，不再持宽松倾向
* 澳洲央行称，若澳元持续贬值，将给经济带来扩张效应
* 澳洲央行未表示澳元/美元汇率“仍然较高”
* 澳洲央行称，澳元贬值可能一定程度上解释了“通胀难题”
* 澳元/美元最高报0.9071，随后卖兴旺盛
* 关键阻力位在0.9080/90，0.9100上方布有停止单(完)
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(编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(