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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 09:08 BJT

国际油市：油价守在100美元上方，寒冷天候提供支撑

伊朗驻俄罗斯大使周一称，俄罗斯将在伊朗Bushehr核电站建造第二个反应堆，以换取伊朗石油。

行业内部人士表示，由于面临20年内最糟糕的勘探局面，全球油企将准备削减勘探支出，从边缘地区撤出从而影响到未来储备。

全球最大的石油交易商称，因北海产量不断下滑，布兰特原油全球指标需要立即进行重大改革。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/朱晓军；审校 张涛/张荻)
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