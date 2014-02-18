国际油市：油价守在100美元上方，寒冷天候提供支撑

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
伊朗驻俄罗斯大使周一称，俄罗斯将在伊朗Bushehr核电站建造第二个反应堆，以换取伊朗石油。
行业内部人士表示，由于面临20年内最糟糕的勘探局面，全球油企将准备削减勘探支出，从边缘地区撤出从而影响到未来储备。
全球最大的石油交易商称，因北海产量不断下滑，布兰特原油全球指标需要立即进行重大改革。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/朱晓军；审校 张涛/张荻)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选