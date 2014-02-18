更新版 1-中国公开市场：宽资金致央行重启正回购，非意味货币政策基调有变

* 资金面持续供大于求致央行重启正回购
* 今日操作规模为480亿元期限14天
* 业内人士称今日操作是流动性泛滥时的平滑之举
* 并不意味货币政策已有改变
(新增市场人士评论及细节)
路透北京2月18日 - 中国1月社会融资规模和信贷的超预期投放，及春节假期后资金持续供过于求的情况，终于招致央行出手主动回笼流动性。业内人士表示，仅从今日正回购操作规模及期限来看，倾向认为这仅是央行在流动性过度泛滥时的平滑之举，并不说明货币政策基调已有改变。
受央行此举影响，银行间市场现券收益率和IRS(利率互换)小涨，不过随着市场对今日公开市场操作的逐步消化，IRS升幅有所收敛。
中国央行公告称，公开市场今日进行480亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.8%，为时隔逾八个月后重启正回购。
“果然这么快就重启正回购了，央行还是在通过公开市场传达政策意图...将资金价格维持在一个相对高位，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，当前流动性泛滥的可能性或因资金流入的形势比预期要汹涌。
北京一国有银行交易员称，春节假期后现金回流，境外资金流入亦多，致今年节后流动性宽松情况甚于去年，央行因势利导启动正回购也正常，流动性过度泛滥时平滑之举，暂不说明货币政策基调有变。
央行最近一次在公开市场上进行正回购操作为2013年6月6日，招标量100亿元，期限28天，中标利率2.75%。而央行最近一次进行14天期正回购为2011年的1月11日，规模600亿元，中标利率为2.05%。
因资金供给充裕，银行间货币市场具有风向标意义的七天期回购加权利率 昨日三个月来首次跌至4%以下，今日该利率水平仍在回落。
随着春节长假后资金回流，中国央行公开市场上周一如预期再现空窗操作，由节前的大额挹注转为单周净回笼4,500亿元人民币，创出近一年新高。尽管市场预期货币政策稳中偏紧基调短期不具备转向条件，但央行维稳意图仍存。
本周无任何央行票据及逆回购到期。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
另外，除例行的正/逆回购，以及央票(续)发行外，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要调节市场流动性。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) 480
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 --
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格
(发稿 康熙泽；审校 林高丽)