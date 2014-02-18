港报财经评论：科网MEMO行业洗牌--信报2月18日

科网MEMO行业洗牌/ 习广思

美汇转弱，为新兴市场带来喘息及反弹机会；中国内地水紧忧虑缓和，政策憧憬升温，A股连日反弹；这两项因素均推动港股反弹。不过，恒指再弹空间有几多？并非看淡股市，只是恒指短期走不出大上大落的格局，因此投资者宜多留意板块轮动。在指数反覆波动之时，留意板块轮动，在个股中寻宝更重要。请跳出恒指及国指的框框，在大市尽情发掘潜力股，买明日之星。10年前买内房、资源、内银及保险，如今有哪些行业可以取代它们，医疗、科技、新能源都有潜力。

恒指昨天上升237点，收报22,535点，升穿250天线；成交额603亿港元，沽空比率降至7.1%。大市再反弹，市况出现转变，一是强势股续强，三类强势板块中，医药、环保、科网调整后再升，重新确认升势；反之，濠赌股续弱，大市成交额反映欠缺新资金入市，在此消彼长下，资金将继续追逐强势股。二是国寿 、平保 1月保费收入急增，大行上调评级，不再是炒作落后，而是有盈利因素支持。值得一提的是，港股将进入业绩期，内银股以信行 打头阵，信行公布全年盈利上升26%，至391亿人民币，与上周市场传闻丝毫不差。这非但回应了市场的揣测，其股价急涨是因为内幕消息，证明了那个在内部会议预先张扬盈利的传闻。盈利表现泄漏这件事，难道没有人追究？

瑞银报告指出，2014年中国互联网行业有四大主题，包括：一、移动（Mobile）；二、电子商务（eCommerce）；三、货币化（Monetization）；（4）O2O（Online To Offline），组成一个大主题叫「MEMO」，或将进入科网行业洗牌时代。

昨天港股焦点尽在科网股身上，腾讯 入股大众点评网后，股价再创新高；小米入股金山软件 旗下游戏开发商Westhouse；阿里巴巴有意把中信21世纪 打造药品讯息化平台，又联同淡马锡投资美线教育Tutor Group；博雅 发出盈喜；人行报告指出，去年移动支付金额9.64亿人民币，增长3.2倍。整个科网板块，强者愈强，调整股份见反弹，科网软件股如腾讯、金山急涨，手游及支付系统股从谷底大反弹，多只“8字头”科网股急升，留意本地帮如贸易通 、新意网 ，都有不错表。香港科网发展虽然落后，但这些本地帮已非单纯炒概念，而是有实质业务及盈利的公司。财爷早前提及电子支票一事，贸易通是直接受惠者，昨天股价急涨12%。(B01)

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100日圆关不容有失/ 苏子

在昨天亚洲汇市，美元兑日圆曾失守上周的101.54日圆低位，但破位后却未见触发更猛烈的抛售压力，低位仅见101.36日圆水准便已迅即回稳过来，到昨晚美国入市前夕，更已逐步回升至接近102日圆阻力关口；如昨晚美元兑日圆可以在升越102日圆阻力关口后迅即突破10天SMA阻力并成功企稳之上波动及收市，相信今天应不难进一步突破更关键的20天SMA阻力，从而令近期的疲弱走势可望正式告一段落。

目前的汇市整体走势仍然处于上落市的格局，而当中市场最为看好美元兑日圆则正陷入反覆争持阶段中。由于早前美元兑日圆跌至100.73日圆低位后便已成功止跌回稳，未见进一步考验100日圆心理关口，故几可肯定，目前不少已建立美元兑日圆长仓的看好者，将把上述的100.73日圆低位，以及100日圆心理关口，视作不容有失的关键支持位，故一旦失守，相信届时将触发较具规模的止蚀沽盘入市，从而令汇价向下作出更深的调整市。因此，昨晚美元兑日圆的反弹若未能顺利升至10天SMA阻力以上，反而继续保持在上日的101.80日圆收市价以下，便要小心汇价仍未脱离危险期，稍后有可能逆着市场目前的看好情绪，在正式结束反覆上落的走势模式后，将向下作出重大突破。

昨天亚洲汇市，美汇指数曾略破80心理关口及20天保历加通道的80.10底部支持，最低曾见79.95水准，但到欧洲入市后，美汇指数却逐步回稳，自上述低位回升至80.15以上水准，令上述的通道底部支援可以失而复得，故美汇指数暂时可以摆脱向下展开较为显着的单边跌市。目前美汇指数可说是处于关键时刻，如昨晚可以继续保持平稳的走势，未见再度失守80心理关口，并在之下波动及收市，则美元并未摆脱上落市的走势模式，故今天投资者可以采用上落市的策略伺机趁低买入美元；否则，宜采取顺势沽出美元的策略，并提防欧罗兑美元追落后并创今年新高。(B10)