港报财经评论：大市涨幅有限，强势股领风骚--经济日报2月18日

大市涨幅有限，强势股领风骚/ 林瑞芬

恒指昨涨1.07%至22,535点，大市成交额603亿港元。技术上，已反弹跌幅的0.5，续冲则抵近23,000，但留意成交跟不上，大市涨幅有限，市场焦点还是热门股，移动科网股又到翻炒时。看道指趋势，本月初抵200天线而回升势顺，可见牛市还未确认结束。港股陪完虚惊一场，修正反弹中，按黄金比率计算，恒指由去年12月高位24,111回落到今年2月低位21,197，累计下跌2,914点，0.5倍反弹升幅约至22,500已抵，下一步目标若以0.618倍推进，则上试近23,000点。

推升港股资金面有限，大市走不出大型上落形势，自21,197反弹逾1,300点后，再涨空间又有多少，其实大家已在计值博率，微观上周已有手形再炒热门股，昨获进一步确认。“双马”风盛，阿里巴巴入股的中信21世纪 昨急升25%至4.12港元，之前急插之幅度已全回补。此股确有野马难驯的特质，升跌都很惊人!看看自己是否有cowboy精神才好参与。腾讯入股的华南城 仍认为较稳健，昨先扬后微调，波幅不及中信21世纪，不用日日如坐过山车。“双马”继续马不停蹄买网站或企业，争先布点，已被收购或入股的，或有潜力被收购的，成为市场焦点，难以估计炒风何时会完。事实上，就是因为有市场，“双马”才会出击，如按人民银行公布，去年中国内地电子支付业务增长加快，移动支付业务金额达9.64万亿人民币，同比大增317.56%。网上买卖，在中国内地愈趋普及的势强，市场者增多，龙头则要加强巩固现在地位。

中国经济转型会靠新法，寄望移动互联网推动下的浪潮，不但创新产业，也有机会把传统经济产业转型。传统经济产业正赶触网潮，当然，问题是结合时所产生的效应能否如预期般震撼。股市就一般不会等，炒升先，再修正，追涨风险与回报或是均等。传统经济产业赶触网潮，最终成功的公司基因，基本上可能是要以强强联手为基础，如白家电业海尔电器 在市场已有一定份额，与阿里巴巴联手，无疑是强强联手，成功机会较高。据瑞信1月份报告，与阿里巴巴的战略联盟，估计来自天猫的大型产品物流，可推升集团的2015年盈利4.7%，同时于三、四线及农村地方的渗透率有望增加；2013至2015年度，预计每股盈利年均复合增长率23.2%，目标看30港元，现价23.05港元，睇图势，只要一路稳守20港元楼上，瑞信的中期目标不难达到。(B05)

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货币供应放缓，流动压力未减/ 余少文

中国内地1月货币供应量增幅放缓，存款急降，但新增贷款1.32万亿人民币，为4年最多。尽管2月数据料改善，惟货币供应增长放缓反映领导人的紧缩政策，流动性短期难放松。A股昨日反覆上升，国企指数开市已裂口重上10,000点，最高见10,143点，在保险股带动下全日升167点或1.7%，收报10,101点，成交额只有101亿港元，不足60%主板H股可以随大市上升；幸好国企沽空额昨日略为减弱，沽空额12.2亿元和国企沽空额占国指比重12.1%，都是今年最少，反映沽压不大。至于红筹指数升4点，收报4,296点，成交额34亿港元。

人民银行上周末公布1月货币供应量数据后，原以为A股今日会走低，但A股最后上升，加上外围造好，支持国指走高，只是国指近期回升的成交量并没有显着放量来配合，只能视为反弹，阻力仍是10,360点和10,500点，前者是1月小型密集区顶部，后者是250天平均线附近。指数要升越10,500点及企稳，后市才可以转势。央行1月数据显示，社会融资规模2.58万亿人民币，是公布相关数字以来最多的1个月，同期新增贷款1.32万亿人民币则是过去4年最多，但存款减少9,102亿人民币，尽管1月因应新春因素多会出现存款减少现象，惟今个1月减少的金额是过去数年以来最多的1次，再加上央行在1月底曾放水4,500亿人民币，反映1月流动性紧张。

广义货币增长（M2）和狭义货币增长（M1）分别为13.2%和1.2%，后者在资料中是首次出现的低增长，前者是2012年1月低见12.4%以来最低，难怪1月通胀只有2.5%，跟过去新春前通胀走高的情况不同，也反映中国内地消费活动有所放缓。若然新春前消费活动放缓，即是说1月经济表现一般而已。由于货币供应增长走势多是年头高年尾低，若然按此规律，则M2今年增幅可能会低至12%左右，即回到2012年1月的12.4%水准。当年M2增长虽是少见的前低后高走势，但M2当时是由2009年高位29.7%降至2012年1月低位12.4%，是增长大幅放缓2年才见底反弹，故今年未必可以出现前低后高走势，尤其领导人是希望收紧流动性，最后要睇总理李克强在3月全国人大会议的报告中为今年M2订下的目标。(B06)