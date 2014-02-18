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市场报道 | 2014年 2月 18日 星期二 09:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月18日-2月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    2月17日当周
    GMT时间    经济指标/活动                            公布时段      预估值       前值     
    2月18日(二)
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                      2月        9.00      12.51
    1400  外资净买入美国公债(亿美元)                         12月         --      卖出34
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                         12月         --   净流出166
    
    2月19日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                         2月14日当周        --      397.2
              再融资指数                                                  --      1,690
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              2月15日当周        --      -0.3%
    1330  美国房屋开工年率(万户)                              1月        95.0      99.9
              建筑许可年率(万户)                                         98.0      99.1
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     1月       +0.1%     +0.4%
                             (较上年同期)                               +1.2%     +1.2%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.2%     +0.3%
                             (较上年同期)                               +1.4%     +1.4%    
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                        12月      -0.5%      持平
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            2月15日当周        --      +2.8%
    
    2月20日(四)
    1330  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     1月        +0.1%    +0.3%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                            +1.6%    +1.5%
                扣除食品和能源(较前月)                                   +0.1%    +0.1%
                              (较上年同期)                               +1.6%    +1.7% 
    1330  美国实质所得                                        1月         持平    -0.5%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                2月15日当周         33.5     33.9
              四周均值(万人)                                               --    33.675
              续请失业金人数(万人)                     2月8日当周        296.8    295.3
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             2月初值         53.2     53.7
    1500  美国领先指标                                        1月        +0.4%    +0.1%  
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                      2月          8.0  　  9.4   
    1630  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                         1月          --     +0.3%     
    
    2月21日(五)
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                   1月        +0.1%    -0.2%
                                   (较上年同期)                          +1.3%    +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                      +0.1%    -0.4%
                           (较上年同期)                                  +1.3%    +1.3%
    1330  加拿大零售销售(较前月)                             12月        -0.4%    +0.6%
                扣除汽车零售销售(较上年同期)                              持平    +0.4%      
    1500  美国成屋销售年率(万户)                              1月          467      487
    1530  美国ECRI经济领先指标                        2月14日当周          --     132.2
    
    
    2月24日当周
    GMT时间    经济指标/活动                            公布时段      预估值       前值  
    2月24日(一)
    --    美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)             2月初值         --        56.7
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                          1月         --      正0.16
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                            2月         --         3.8
    
    2月25日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              2月22日当周        --         --
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            2月22日当周        --         --
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           12月         --       +0.1%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          12月
          地区房价指数(较前月)                                          +0.6%      +0.9%
                      (较上年同期)                                     +13.1%     +13.7%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会                      
          地区房价指数(较前月)                                           持平      -0.1%
    1500  美国消费者信心                                      2月        80.0       80.7
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    2月         --        正12
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                    2月         --        18.1　(完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 杜明霞; 审校 龚芳)
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