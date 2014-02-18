英国金融：金融交易税将导致英国家庭损失44亿欧元

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透伦敦2月18日 - 英国金融业一份报告周二指出，欧元区11国计划对金融交易征税，将导致英国家庭储蓄减少44亿欧元(60亿美元)。
作为欧盟最大的金融中心，未参与这项计画的英国担心在伦敦进行交易的交易商将受到影响，正在欧盟最高法院就此进行诉讼。
这份来自政经咨询机构London Economics的报告称，这项税负将对家庭持有股票及债券的价值，立即产生实质影响。
该报告引述学术论据指称，家庭所持有的股票及债券价格将反映课税的因素。(完)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选