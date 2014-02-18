英国金融：金融交易税将导致英国家庭损失44亿欧元

路透伦敦2月18日 - 英国金融业一份报告周二指出，欧元区11国计划对金融交易征税，将导致英国家庭储蓄减少44亿欧元(60亿美元)。

作为欧盟最大的金融中心，未参与这项计画的英国担心在伦敦进行交易的交易商将受到影响，正在欧盟最高法院就此进行诉讼。

这份来自政经咨询机构London Economics的报告称，这项税负将对家庭持有股票及债券的价值，立即产生实质影响。