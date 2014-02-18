芝加哥期市：大豆期货反弹，因预测巴西产量将下降

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
巴西谘询机构AgRural的分析师下修对巴西2013-14年大豆产量预估，降幅为180万吨，称最近几周在巴西国内多数地区的乾旱已使得收成减少。
气象专家周一说，阿根廷的大豆主要产区数周来遭逢大雨，导致大量毛虫啃食2013/14收成的作物。
法国周一公布命令，禁止种植转基因玉米。与此同时，政府也正在国内及欧盟推动达成长期禁令。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/李婷仪 审校 戴素萍/杜明霞)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选