芝加哥期市：大豆期货反弹，因预测巴西产量将下降

巴西谘询机构AgRural的分析师下修对巴西2013-14年大豆产量预估，降幅为180万吨，称最近几周在巴西国内多数地区的乾旱已使得收成减少。

气象专家周一说，阿根廷的大豆主要产区数周来遭逢大雨，导致大量毛虫啃食2013/14收成的作物。

法国周一公布命令，禁止种植转基因玉米。与此同时，政府也正在国内及欧盟推动达成长期禁令。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/李婷仪 审校 戴素萍/杜明霞)