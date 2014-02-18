中国股市：沪综指收低，金融地产等权重板块领跌大盘

路透北京2月18日 - 中国股市沪综指周二收低，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，尽管今日央行正回购操作对当前流动性尚未产生实质冲击，但在整个经济大环境仍不尽人意的背景下，大盘难以进一步拓展反弹空间。

沪综指 收报2,119.065点，跌16.350点或0.77%，上证A股今日成交额1,295亿元人民币，上日为1,260亿元。

“每年春季躁动都是由于流动性缓解引发的市场热情，但大家仍担忧三月份经济下滑会更快一点，并带动周期性商品往下走，在这种环境下，资金仍然选择主题成长股。”华创证券策略分析师胡国鹏表示。

他并指出，在经济基本面偏弱但资金面偏宽松的前提下，资金不愿对基本面业绩没有支撑的周期型股票进行持续炒作。

上证金融地产行业指数 收跌2.04%，前期持续大涨的中信银行 收跌2.49%。

中国央行时隔八个月重启正回购，央行公开市场进行了480亿元14天正回购。分析师表示，今日回收资金的量级并不大，对当前流动性未产生实质冲击。