中国股市：沪综指收低，金融地产等权重板块领跌大盘

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透北京2月18日 - 中国股市沪综指周二收低，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，尽管今日央行正回购操作对当前流动性尚未产生实质冲击，但在整个经济大环境仍不尽人意的背景下，大盘难以进一步拓展反弹空间。
沪综指 收报2,119.065点，跌16.350点或0.77%，上证A股今日成交额1,295亿元人民币，上日为1,260亿元。
“每年春季躁动都是由于流动性缓解引发的市场热情，但大家仍担忧三月份经济下滑会更快一点，并带动周期性商品往下走，在这种环境下，资金仍然选择主题成长股。”华创证券策略分析师胡国鹏表示。
他并指出，在经济基本面偏弱但资金面偏宽松的前提下，资金不愿对基本面业绩没有支撑的周期型股票进行持续炒作。
上证金融地产行业指数 收跌2.04%，前期持续大涨的中信银行 收跌2.49%。
中国央行时隔八个月重启正回购，央行公开市场进行了480亿元14天正回购。分析师表示，今日回收资金的量级并不大，对当前流动性未产生实质冲击。
沪深300指数 收报2,282.442点，跌1.26%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,284.4点，跌1.17%，成交239,835手。（完）
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选