《分析》美股下修疑虑虽退烧，仍宜加强防御性操作

**充满希望**

市场的情形并不像天气那么糟糕。

新兴市场已经平静下来一些，不过仍然惴惴不安，特别是那些遭到政治动荡、或者疲弱的预算与经常帐状况打击的国家。

美国国会上周没有过多争议地通过了提高美国政府负债上限的议案，从而消除了一些政治不确定因素。

一些指标说明，股票股值并不是太高。

标普500指数成分股的预估市盈率为15.2倍，接近长期平均水平。该指数的盈利收益(earnings yield)目前在6.6%左右，比垃圾债券6.27%的收益率稍高，说明股票的投资价值仍高于固定收益产品。盈利收益是市盈率的倒数，可用于快速比较股票与债券的价值。

在第四季的财报季中，公布获利与营收双双超出分析师预估的企业数量超过平均水平，虽然市场预期在财报季开始前有所下调。

根据StockCharts.com的数据，目前有56%的标普500指数成分股股价高于50日移动均线。这一比例高于2月3日时的约25%，说明市场人气改善。

“股市在过去几天尤为坚挺，令人印象深刻。这无疑超出了我们对于超跌反弹走势的预想，”MKM Partners首席市场技术分析师Jonathan Krinsky在客户报告中称。

但即便市场真的躲过了大规模的拉回，美国联邦储备理事会(美联储/FED)通过减少购债逐步撤回经济刺激的举措，也可能限制股市的上行空间。

BNY Mellon Wealth Management投资总监Leo Grohowski近期证实，BNY Mellon对标普500指数年底点位预估值介于1,900-1,950点，其中1,900点较当前点位仅上涨不到4%，还预计经济增长与企业派息都比较适度。