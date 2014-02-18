英国个股：英国严重诈骗调查局指控三位前巴克莱员工操纵Libor

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透伦敦2月17日 - 英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office，SFO)周一开始对英国巴克莱 三位前员工提起刑事诉讼，指控他们操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。
该调查局称，其已经指控Peter Charles Johnson、Jonathan James Mathew和Stylianos Contogoulas在2005年6月至2007年8月期间共谋欺诈。
巴克莱2012年7月支付4.5亿美元与美国和英国的监管机构达成和解。之前这些监管机构指控其操纵Libor利率，促使其董事长和首席执行官辞职，并招致对整个金融业标准和文化的批评。
到目前为止，调查主要围绕操纵日元Libor的指控进行。
巴克莱周一拒绝发表置评。
八家银行及经纪商RP Martin因被控操纵Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)而支付近60亿美元罚金。
瑞银、苏格兰皇家银行 和荷兰合作银行因Libor操纵指控支付的和解费超过巴克莱，随着美国和英国的监管机构继续调查，预计会有更多银行要面临罚款。
SFO就Libor的调查始于2012年7月，并称其继续与英国金融市场行为监管局(FCA)和美国司法部就该案进行合作。
SFO称，这些前巴克莱员工未来将在威斯敏斯特地方法院(Westminster Magistrates)出庭。
SFO去年6月指控瑞银和花旗前交易员Tom Hayes操纵Libor，并在去年7月开始控诉RP Martin前经纪人Terry Farr和James Gilmour。
这三人12月时不认罪。对Hayes的审判料将于2015年1月开始。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
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美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3