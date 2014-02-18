《HOME专栏》中国铜进口强劲而其他地方闹铜荒，全球铜市即将迎来调整

**调整**

显而易见的是，如果中国库存升高而LME库存下降的趋势持续的话，那么势必要出现某种再平衡调整。

LME曲线进一步收紧最有可能引发这种调整，LME曲线收紧会吸引目前存放在中国的铜货重新流出。

欲浏览LME现货-三个月期货价差与中国铜出口走势对照图表，请点选：

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从上图可以看出，这种情况近年来已发生了两次。

在2011年上半年，这一进程相当平滑。LME逆价差最高到每吨60美元，算是相对温和，导致15万吨左右的铜从中国流出，转入LME库存系统。

其中不少被认为是来自上海保税仓库区，当时上海库存已持续攀升一段时间，就像现在一样。

2012年上半年的调整却要猛烈得多。LME现货-三个月期货的逆价差窜升至每吨100美元以上，中国冶炼商在单一月份(5月)交割10万吨，来回补空头仓位。

在这次事件后，中国当局对一些炼厂放松了出口规则，这也是为什么自此之后出口成为中国铜交易的固定元素，尽管规模相对较小。

不过，要引发更大规模的库存重新配置，将需要以LME现货价格上升提供更大的诱因。

以目前逆价差30-40美元的水准，LME铜曲线前端正开始升向过去曾抵消中国吸引进口力量的水位。

目前为止，对中国铜出口以及LME到货都没有产生明显影响。

这意味着，要解决中国铜持续上升的高库存，与中国以外地区不断下滑的低库存之间的紧张矛盾，还需要出现更大的诱因。