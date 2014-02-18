香港数据：截至1月为止三个月失业率降至3.1%，自98年初以来最低

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透香港2月18日 - 香港政府周二公布，截至今年1月为止三个月的失业率为3.1%，为自1997年12月-98年1月以来最低；就业不足率亦微降至1.3%。
劳工及福利局局长张建宗表示，劳工市场在2013年11-14年1月进一步收紧，乃受惠于在临近农历新年期间消费市道十分畅旺，总就业人数录得再创新高的376.48万人，而失业人数亦连续五个月下跌。
“尽管雇主一般会在农历年后检视来年的人手安排，但由于本地经济活动持续扩张，失业率相信在短期内将维持于低水平。”他说。
失业率(%) 就业不足率(%)
13年11-14年1月 3.1* 1.3*
13年10-12月 3.2 1.4
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
13年5-7月 3.3 1.5
13年4-6月 3.3 1.6
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
注： *初步数据。（完）
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