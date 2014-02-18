更新版 1-新债招标：中国国开福娃债一年期收益率偏低，正回购暂未实质影响流动性

* 国开行一年增发债收益率偏低，曲线略增陡
* 公开市场重启正回购暂未实质影响流动性
* 五年品种投标倍数最低，收益率略高
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路透上海2月18日 - 中国央行公开市场周二重启正回购，但并未实质影响流动性，国开行 招标的一年期固息增发债收益率因此偏低，短端下行导致五期固息债(市场戏称“福娃债”)曲线有所增陡。
另外，除五年期投标倍数不足2倍且收益率略高外，其他期限结果多接近预期，对应逾2倍的投标倍数，也显示本次发行整体较为平稳。
中国央行公开市场今日进行了480亿元人民币14天期正回购操作，为时隔逾八个月后重启正回购，中标利率3.80%。
上海一银行交易员认为，在央行公开市场重启正回购情况下，国开福娃债也发行尚可，尤其是一年期的短端，收益率明显偏低，因资金宽松态势未发生实质改变。
另外，在五期债结果中，一、三、七和10年期收益率均低于或接近同期限估值，仅五年期品种加权收益率略高。
银行间市场固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 中，1-10年品种最新收益率分别报在4.9256%、5.3971%、5.5130%、5.6472%、5.7075%。
以下为今日招标新债具体结果：
一年 三年 五年 七年 10年
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中标(加权)收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
预测均值 4.90% 5.36% 5.48% 5.62% 5.68%
投标倍数 3.52倍 2.77倍 1.63倍 2.19倍 2.11倍
边际收益率 -- 5.3841% -- 5.6668% --
发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1年50亿元；3/5年70亿元；7/10年60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月18日9:30-10:30
7/10年：2月18日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 2月19日-2月20日
上市日 1年：2月24日
3/5/7/10年：2月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)