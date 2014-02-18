台湾央行：共发行961.5亿台币存单，存单发行余额增80亿

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透台北2月18日 - 台湾央行周二公布，共发行961.5亿台币存单，相较存单到期金额881.5亿台币，存单发行余额增80亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 905.5
91天期 0.93 46.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行3,390亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,288.9亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为73亿台币，累计超额准备为负2,588亿，加计前期1%的超额准备为850亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选