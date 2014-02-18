台湾央行：共发行961.5亿台币存单，存单发行余额增80亿

路透台北2月18日 - 台湾央行周二公布，共发行961.5亿台币存单，相较存单到期金额881.5亿台币，存单发行余额增80亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 905.5

91天期 0.93 46.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行3,390亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,288.9亿台币。