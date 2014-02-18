中国货币市场：主要回购利率仍小跌，时隔八月正回购再出山影响暂微

路透上海2月18日 - 中国银行间市场周二隔夜及七天期回购加权利率 再小跌。交易员指出，时隔八个月央行公开市场祭出正回购，但操作量不大，且机构多有预期，对流动性影响较小，各期限资金供给仍颇为充裕。
“(正回购)没特别明显影响，资金还是挺宽的，大家对央行的态度还是有点预期，这么宽，稍微收点没多大影响。”华东一商业银行交易员称。
她并指出，目前来看，场内各个期限资金均有供给，大行多以隔夜和七天期为主，城商行和农商行等出一个月左右资金，“各个期限的钱都不难找。”
中国公开市场今日进行480亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.8%，为时隔逾八个月后重启正回购。业内人士表示，仅从今日正回购操作规模及期限来看，倾向认为这仅是央行在流动性过度泛滥时的平滑之举，并不说明货币政策基调已有改变。
针对14天正回购3.8%的利率，是否形成资金价格的一个下限，上海一商业银行交易员指出，“不一定，央行最近操作，也是随行就市的，继续观察周四吧。”
华南一商业银行交易员业认为，央行公开市场正回购出山，并不代表政策转向，“资金实在太松了，央行应该也不是紧，还是保持适度流动性吧。”
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6717 2.8763 -20.46
七天 3.7623 3.8409 -7.86
14天 4.6301 4.3905 +23.96
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4100 2.3300 +108.00
七天 4.0800 3.4850 +59.50
14天 4.3850 4.3000 +8.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7000 2.9800 -28.00
七天 3.8200 3.8700 -5.00
14天 4.6495 4.4900 +15.95
Shibor
其中:隔夜 2.6800 2.9510 -27.10
七天 3.7430 3.8790 -13.60
三个月 5.6000 5.6000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)