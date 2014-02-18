香港个股：东亚银行料今年中国业务利润率与贷款增长均保持平稳

路透香港2月18日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周二称，对中国经济前景充满信心，预料今年其中国业务的利润率与贷款增长均保持平稳。
东亚银行稍早发表一份远好于市场预期的成绩单，主要得益于香港业务稳固，去年下半年中国业务净息差持续扩濶。
负责中国业务的东亚副行政总裁李民斌在记者会上称，下半年净息差扩濶主要得益于国内银行间利率高企，按现时的利率水平来看，相信今年的净息差将保持平稳，大约在2.3-2.5%，而贷款增长料维持在高单位数至低双位数字，而呆坏帐情况受控。
“由于资金成本上升，相信减值贷款比率（不良贷款率）可能再有轻微上升压力，但是情况可控。”他说。
去年末东亚中国的减值贷款比率为0.49%，较6月末0.43%进一步上升，较2012年末0.27%升幅明显。
东亚中国去年度除税后溢利按年上升15.6%至19亿港元，净息差升14个基点至2.29%，其中下半年净息差达2.46%。去年的贷款对存款比率为69%。
而东亚银行于2013年度净利按年上升9.2%至66.13亿港元，连续四年创出新高，并远高于汤森路透综合21名分析师预测中位值57.86亿港元，主要受惠于贷款需求殷切以及净息差扩濶至1.9%。
该行于中午发布业绩后股价一度跳涨5.4%，触及32.1港元近一个月高位；终场收升2.96%，报31.35港元，为升幅最大的恒生指数 成分股。
东亚银行主席李国宝在记者会上称，对今年环球经济增长持审慎乐观的态度，对中国经济充满信心，该行将把握经济复苏机会，以吸纳日渐增多的香港及中国内地优裕客户。
对于近期再有香港银行被并购，李国宝称，香港银行业经营规管愈来愈多，而本地家族式经营的银行难以与中资银行竞争，令本地银行数目愈来愈少。
被问及东亚银行会否成为并购对象，李国宝笑言，“如果有人出到3-4倍市帐率，我会考虑。”
以过去12个月估值计算，东亚银行的市帐率为1.1倍，低于同业平均1.6倍的水平。
中国招商银行 于2008年提出逾3倍市帐率收购永隆银行，为历来香港家族式银行并购案出价最高。去年，广州越秀集团以2.08倍市帐率收购创兴银行 。
东亚银行过去曾被视为西班牙银行Caixa Bank 和国浩集团 的争夺对象，现时西班牙银行Caixa Bank和国浩集团分别持有东亚银行16.38%及15.02%的股份﹐为主要股东。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)