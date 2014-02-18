中国汇市：人民币早盘跟随中间价略贬，正回购重启印证资金保持流入

* 即期早盘跟随中间价略走贬
* 大行购汇消化客盘净结汇
* 重启正回购印证结汇偏大
路透北京2月18日 - 人民币兑美元即期 周二早盘略微走贬，窄幅盘整区间随中间价方向略稍上移，盘间仍有大行购汇抬升美元价格。交易人士表示，央行重启正回购也说明资金还在保持流入，与近期客盘偏向结汇相符。
交易员表示，节后虽然即期整体小幅走贬，但客盘方面结汇压力还是偏大，这对于春节后人民币资金面偏宽松也有贡献。时隔八个月后正回购今日重新出山，也从侧面对此予以印证。
一股份行交易员表示，该行客盘结购汇相对均衡，整体上市场还是跟随中间价走，后期走势也要看中间价情况。今天盘中还是看到有大行购汇出现。
北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.0649元，上日收报6.0641元。今日人民币兑美元中间价 为6.1073元，上日中间价为6.1053元。
一外资行交易员说，从近期客盘偏向结汇来看，今天央行出来做正回购也在情理之中，人民币资金面“今天就是做了（正回购）也还是挺松的”，而且这个月外汇占款估计不会小。
另一家股份行交易主管持类似观点，他认为人民币资金面宽松既有节后因素、也有结汇因素，不过一般贸易顺差受季节因素影响可能环比收窄，2月份外汇占款应该比1月少些。
中国银行间市场周二隔夜及七天期回购加权利率 再小跌。交易员指出，时隔八个月央行公开市场祭出正回购，但操作量不大，且机构多有预期，对流动性影响较小，各期限资金供给仍颇为充裕。
中国商务部周二公布，2014年1月全国实际使用外资(FDI)金额107.63亿美元，同比增长16.11%。商务部发言人称，中国今年吸收外资预计仍将保持较好发展势头。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1080/00，上日尾盘为6.1045。
北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0363/93元，上一交易日尾盘报6.034元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)