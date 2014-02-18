《焦点》日本央行维持货币政策不变，关注央行总裁对风险的看法

部分分析师称，虽然日本央行无意立即采取行动，但是如果更多证据显示个人消费正在失去动能，市场要求进一步出台刺激措施的压力可能在未来几个月增强。

市场正关注黑田东彦是否会坚持其上月提出的观点，即随着物价稳步上涨和海外经济体逐步复苏，目前不需要进一步放宽政策。

自去年4月密集推出一系列刺激措施后，日本央行一直在政策上按兵不动。日本央行承诺通过大规模购债，在约两年时间里将通胀推升至2%，以帮助日本摆脱长达15年的通缩。

第四季GDP数据疲软，或许会令央行九人委员会的悲观派占得上风，他们担心上调消费税对家庭支出的损害可能大于预期，也担心美国增长强劲程度也许不够弥补新兴亚洲市场对日本产品的疲软需求。