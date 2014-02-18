《焦点》日本央行维持货币政策不变，关注央行总裁对风险的看法

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
部分分析师称，虽然日本央行无意立即采取行动，但是如果更多证据显示个人消费正在失去动能，市场要求进一步出台刺激措施的压力可能在未来几个月增强。
市场正关注黑田东彦是否会坚持其上月提出的观点，即随着物价稳步上涨和海外经济体逐步复苏，目前不需要进一步放宽政策。
自去年4月密集推出一系列刺激措施后，日本央行一直在政策上按兵不动。日本央行承诺通过大规模购债，在约两年时间里将通胀推升至2%，以帮助日本摆脱长达15年的通缩。
第四季GDP数据疲软，或许会令央行九人委员会的悲观派占得上风，他们担心上调消费税对家庭支出的损害可能大于预期，也担心美国增长强劲程度也许不够弥补新兴亚洲市场对日本产品的疲软需求。
不过其他成员，包括黑田东彦和两位副总裁，都已经表示经济暂时减速不足以说明应该进一步放宽政策。(完) (编译 田建华/艾茂林/朱晓军；审校 张荻/高琦/白云)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选