《路透晚报》--2月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：服务业吸收外资创纪录带动FDI增速升至双位数，外贸虚高猜测缺乏根据

服务业吸收外资创出历史最高纪录，带动中国2014年1月FDI同比增速再度跃升至双位数。商务部预计，今年中国吸收外资仍将保持较好发展势头，外贸增速也有望保持在去年增长水平上下。

--中国经济：2014年工业增加值预期增长目标为9.5%左右--工信部

中国工业和信息化部周二表示，中国2014年规模以上工业增加值增长预期目标在9.5%左右，稍低于去年水平。工信部副部长毛伟明表示，希望地区和企业把重点放在转型升级，提质增效上。完成高质量的9.5%的增长还是有难度的。

--台湾经济：2013年第四季经济成长2.95%，并略调高今年景气展望

台湾主计总处周二宣布，2013年第四季经济成长率为2.95%，较1月底时概估的2.92%为高，而2014年经济成长率预估则调高至2.82%，先前的预估为2.59%。此外，主计总处也表示，2014年通膨率预估为1.07%(前估为1.21%)，至于2013年经济成长率为2.11%(概估值为2.19%)。

--中国金融：季节因素是1月M1增速较低的主要原因--央行官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成周二撰文称，适逢春节，大部分单位活期存款转化为准货币中的个人存款等其他存款，季节性因素是导致今年1月狭义货币供应量(M1)增速过低的主要原因。

--中国金融：任志刚建议人行逐步废除存准，建短期政策目标利率--报载

香港多份报章周二报导，金融管理局前总裁任志刚建议中国人民银行应改变货币政策手段，逐步废除存款准备金制度（RRR），并仿傚美联储（FED）订定联邦基金利率，由央行建立短期政策目标利率，令市场利率更稳定及市场化，促进银行贷存息差收窄。

--台湾金融：金管会鼓励金融业整并或设立子行，扩展亚洲规模

台湾金管会周二表示，鼓励金融业布局亚洲市场，第一阶段可先以台商为主，可透过整并或设子行方式迅速扩大亚洲据点。至于金融业建议的放宽大陆总曝险额度，金管会则表示，希望业者可从增加净值方面来提高风险承担能力。

--中国金融：上海自贸区启动跨境人民币支付业务，实行负面清单管理

中国国内媒体财新网周二报导，上海自由贸易区启动跨境人民币支付业务。凡取得互联网支付业务许可的在沪支付机构，均可从事跨境人民币支付业务，央行对此实行事后备案和负面清单管理。

【固定收益】

--《综述》资金泛滥迫正回购重出鞘，中国央行坚守稳中偏紧基调

春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。他们并表示，今日回收资金的量级并不大，对当前流动性未产生实质冲击，所以正回购短期有连续操作可能性。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.39%，接近二级

中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，央行公开市场重启正回购未改资金实质宽松属性，唯现券收益率曲线稍微增陡，在此情况下，明日新债收益率有望接近二级水平，预测均值落在4.39%附近。

--中国货币市场：主要回购利率仍小跌，时隔八月正回购再出山影响暂微

中国银行间市场周二隔夜及七天期回购加权利率 再小跌。交易员指出，时隔八个月央行公开市场祭出正回购，但操作量不大，且机构多有预期，对流动性影响较小，各期限资金供给仍颇为充裕。

--中国债市动态：现券收益率因正回购重启小涨，长端升幅稍大曲线更趋陡

中国央行公开市场周二时隔八个月后重启正回购，推动银行间债市现券收益率早盘多小幅走高，其中长端升幅稍大，收益率曲线延续昨日的陡峭化势头。

--新债招标：中国国开福娃债一年期收益率偏低，正回购暂未实质影响流动性

中国央行公开市场周二重启正回购，但并未实质影响流动性，国开行 招标的一年期固息增发债收益率因此偏低，短端下行导致五期固息债(市场戏称“福娃债”)曲线有所增陡。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跟随中间价略贬，正回购重启印证资金保持流入

人民币兑美元即期 周二早盘略微走贬，窄幅盘整区间随中间价方向略稍上移，盘间仍有大行购汇抬升美元价格。交易人士表示，央行重启正回购也说明资金还在保持流入，与近期客盘偏向结汇相符。

--离岸人民币：中国人民币贸易结算比例5-10年可能达日圆欧元水平--金管局

香港金管局总裁陈德霖周二指出，中国汇率改革以及资本帐开放，将进一步推进人民币国际使用，未来5-10年中国内地双边贸易以人民币结算的比重可望达到日圆及欧元水平。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收低，金融地产等权重板块领跌大盘

中国股市沪综指周二收低，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，尽管今日央行正回购操作对当前流动性尚未产生实质冲击，但在整个经济大环境仍不尽人意的背景下，大盘难以进一步拓展反弹空间。

--《HOME专栏》中国铜进口强劲而其他地方闹铜荒，全球铜市即将迎来调整

中国又一次在全球铜市上强力买进。1月未锻造铜进口创下新高，铜精矿进口也保持了近期增势。去年9月左右启动的进口飙升趋势仍在延续。这些铜都到哪里去了？乐观者认为，中国铜进口需求回升是制造业持续繁荣的一个迹象。但中国的铜库存也急剧上升，这暗示融资需求在推动铜进口增长方面的作用几乎与制造业需要同样重要。

--企业结盟：东风和PSA标致雪铁龙协议资本结盟--消息

一名东风汽车消息人士对路透表示，中国东风汽车集团 和PSA标致雪铁龙 周二将签署资本结盟谅解备忘录(MOU)。该消息人士表示，根据这一不具约束力的协议，东风和法国政府将各自向PSA标致雪铁龙投资8亿欧元(11亿美元)，持股各占14%。

--企业并购：光汇石油以10.75亿美元购Anadarko Petroleum于中国的油气资产 石油贸易商兼油轮运输公司--光汇石油 周二宣布，将斥资10.75亿美元收购美国油企Anadarko Petroleum 的中国业务，拟购油田资产于2013年的总产量约1,170万桶。

--中国敦促美方公正处理中美光伏争端

中国周一呼吁美国客观公正处理两国间光伏贸易争端，上周美方就中国输美光伏产品“双反”调查作出初裁，意味着可能扩大对中国光伏产品的征税范围。

--《热点透视》中国电动车市场大有可为

中国已是全球最大的汽车市场。如今Tesla 和汽车零件制造商万向集团等都押注电动车市场很快也会如此。尽管中国的基础建设落后于西方国家，但城市人口密集度以及中央的大力规划应该会让电动车销售一鸣惊人。

--中国钢铁：2月上旬粗钢日产量预估为206.6万吨，旬环比涨5.2%--中钢协