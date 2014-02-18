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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 14:20 BJT

国际油市：布兰特原油持于109美元上方，因美国取暖油需求强劲和美元疲软

美国原油期货 上涨0.43美元至每桶100.73美元。周一因美国市场休市而没有结算。

“寒冷天气明显带来支撑，美元走疲亦提供支撑，”CMC Markets首席分析师Ric Spooner表示。

“另一方面，美国普遍令人失望的经济数据，包括零售销售和非农就业报告等，或许是天气寒冷造成的。”

“当我们度过寒冷天气，并见到这些数据回到趋势水准，市场才会比较安心。”

投资人将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的最新政策会议记录，以及中国周四的制造业数据，以研判全球经济体质。

国际能源署(IEA)上周在月度报告中表示，2013年第四季发达国家石油库存每日下降150万桶，创下1999年以来最大单季跌幅。

2014年石油需求展望也有所改善，因IEA、石油输出国组织(OPEC)和能源资料协会(EIA)全都上调其预测，因欧美经济成长趋强。(完)

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(编译 杜明霞/戴素萍 审校 白云/王翔琼/田建华)
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