日本股市：触及两周半高点，央行延长贷款工具期限激励银行股

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透东京2月18日 - 日本股市日经指数周二冲上两周半高点，银行板块领涨，此前日本央行在政策会议上表示将把贷款工具期限延长一年。
一如广泛预期，日本央行维持宽松的货币政策不变，并重申对经济的乐观看法。央行还决定将于3月底到期的三项特别贷款工具延长一年。
日经指数 收盘上扬3.1%至14,843.24点，创1月31日以来最高收位。
东证股价指数(TOPIX) 大涨2.7%至1,224.00点。
JPX-日经400指数 大涨2.7%至11,067.44点。
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选