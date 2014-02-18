日本股市：触及两周半高点，央行延长贷款工具期限激励银行股

路透东京2月18日 - 日本股市日经指数周二冲上两周半高点，银行板块领涨，此前日本央行在政策会议上表示将把贷款工具期限延长一年。

一如广泛预期，日本央行维持宽松的货币政策不变，并重申对经济的乐观看法。央行还决定将于3月底到期的三项特别贷款工具延长一年。