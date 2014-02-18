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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 14:26 BJT

日本股市：触及两周半高点，央行延长贷款工具期限激励银行股

路透东京2月18日 - 日本股市日经指数周二冲上两周半高点，银行板块领涨，此前日本央行在政策会议上表示将把贷款工具期限延长一年。

一如广泛预期，日本央行维持宽松的货币政策不变，并重申对经济的乐观看法。央行还决定将于3月底到期的三项特别贷款工具延长一年。

日经指数 收盘上扬3.1%至14,843.24点，创1月31日以来最高收位。

东证股价指数(TOPIX) 大涨2.7%至1,224.00点。

JPX-日经400指数 大涨2.7%至11,067.44点。
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