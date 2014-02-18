全球贵金属：2013年黄金需求下滑15%，因ETF投资人卖出

**珠宝商需求触及高位**

中国的趋势与发展中国家市场趋势相背，反映出有更多再生金重返市场。而全球碎金供应下降14%至1,371.4吨，为2008年以来最低。

“(中国)需求在2013年扬升，消费者在金价降低时投机性买进，这的确增强了再生金价格反弹的前景。”世界黄金协会在报告中写道。

协会称，全球的黄金珠宝商需求则升至五年高位2,209.5吨，增幅为1997年以来最大。印度珠宝商的黄金需求增加11%至612.7吨，美国方面的买需则出现2001年以来的首次增长，达到122.8吨。

市场去年对金币和金条等较小型黄金投资产品的需求也上涨，中国和印度分别增长38%和16%，泰国、韩国、中东、特别是埃及的黄金买需也大幅增加。土耳其对金币和金条的需求也翻了一倍，达到102吨。

Grubb表示，央行买需则降至三年最低位，减少近三分之一至368.6吨。这部分是源于去年的价格波动。

“显然，减速的一个原因就是波动性加剧，黄金今年迄今的价格走势看起来好得多。”他说道，“去年，波动确实影响到了那些长期投资项目。”

从供应面来看，金矿供应量再度上升约5%，来到1,968.5吨的纪录高位。（完）