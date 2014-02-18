表格：欧元区12月经季节调整经常帐盈余213亿欧元

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透法兰克福2月18日 - 欧洲央行周二公布，
* 欧元区12月经季节调整经常帐盈余213亿欧元，11月为盈余233亿欧元
* 欧元区12月未经季节调整经常帐盈余332亿欧元，11月为盈余272亿欧元
* 欧元区12月直接投资/证券投资净流出27亿欧元，11月为净流入476亿欧元
以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。
欧元区贸易/经常帐收支 12月 11月 12个月累计
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经常帐 33.2 27.2 (27.4) 216.7
贸易收支 13.9 18.9 (18.8) 173.4
劳务 10.1 7.6 (7.7) 105.4
净所得 11.9 6.3 (6.4) 62.5
净经常性转移 -2.7 -5.6 (-5.5) -124.7
资本帐 2.3 1.7 (1.7) 18.1
金融帐 -49.6 -27.1 (-29.3) -246.5
直接投资 4.1 -11.8 (-12.6) -116.7
证券投资 -6.8 59.4 (53.5) 142.2
直接及证券投资 -2.7 47.6 (40.9) 25.5
金融衍生品 2.3 -4.9 (-4.7) 13.5
其他投资 -47.8 -70.1 (-65.7) -281.2
储备资产 -1.3 0.2 (0.2) -4.3
经季节调整经常帐 21.3 23.3 (23.5) 221.3
注:括号内为前值.
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(编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选