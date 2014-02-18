表格：欧元区12月经季节调整经常帐盈余213亿欧元

美国股市：标普和道指开盘持平，纳斯达克指数创新高

路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。