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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 17:36 BJT

表格：欧元区12月经季节调整经常帐盈余213亿欧元

路透法兰克福2月18日 - 欧洲央行周二公布，

* 欧元区12月经季节调整经常帐盈余213亿欧元，11月为盈余233亿欧元

* 欧元区12月未经季节调整经常帐盈余332亿欧元，11月为盈余272亿欧元

* 欧元区12月直接投资/证券投资净流出27亿欧元，11月为净流入476亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 12月 11月 12个月累计

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经常帐 33.2 27.2 (27.4) 216.7

贸易收支 13.9 18.9 (18.8) 173.4

劳务 10.1 7.6 (7.7) 105.4

净所得 11.9 6.3 (6.4) 62.5

净经常性转移 -2.7 -5.6 (-5.5) -124.7

资本帐 2.3 1.7 (1.7) 18.1

金融帐 -49.6 -27.1 (-29.3) -246.5

直接投资 4.1 -11.8 (-12.6) -116.7

证券投资 -6.8 59.4 (53.5) 142.2

直接及证券投资 -2.7 47.6 (40.9) 25.5

金融衍生品 2.3 -4.9 (-4.7) 13.5

其他投资 -47.8 -70.1 (-65.7) -281.2

储备资产 -1.3 0.2 (0.2) -4.3

经季节调整经常帐 21.3 23.3 (23.5) 221.3

注:括号内为前值.

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站(here)(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)
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