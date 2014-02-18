表格：英国1月PPI产出物价同比升0.9%，高于预估的升0.7%

路透伦敦2月18日 - 英国国家统计局周二公布：

* 1月PPI产出物价较前月增长0.3%，较上年同期增长0.9%(预估为增长0.7%)

* 1月PPI投入物价较前月下滑0.9%，较上年同期下滑3.1%(预估为下滑2.85%)，为2009年9月来最低

* 1月核心PPI产出物价较前月升0.5%，较上年同期上升1.2%(预估为升0.7%)，为2012年5月以来最高

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 1月 12月 预估值

较上月(变动%) 0.3 0.0 (0.0) 0.1

较上年同期(变动%) 0.9 1.0 (1.0) 0.7

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.5 0.1 (0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 1.2 1.0 (1.0) 0.7

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.9 0.2 (0.1) -0.5

较上年同期(变动%) -3.1 -1.0 (-1.2) -2.85

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.6 -0.5 (-0.5)

较上年同期(变动%) -2.7 -1.6 (-1.5)

(完)