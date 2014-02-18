表格：英国1月PPI产出物价同比升0.9%，高于预估的升0.7%

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透伦敦2月18日 - 英国国家统计局周二公布：
* 1月PPI产出物价较前月增长0.3%，较上年同期增长0.9%(预估为增长0.7%)
* 1月PPI投入物价较前月下滑0.9%，较上年同期下滑3.1%(预估为下滑2.85%)，为2009年9月来最低
* 1月核心PPI产出物价较前月升0.5%，较上年同期上升1.2%(预估为升0.7%)，为2012年5月以来最高
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 1月 12月 预估值
较上月(变动%) 0.3 0.0 (0.0) 0.1
较上年同期(变动%) 0.9 1.0 (1.0) 0.7
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.5 0.1 (0.1) 0.1
较上年同期(变动%) 1.2 1.0 (1.0) 0.7
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.9 0.2 (0.1) -0.5
较上年同期(变动%) -3.1 -1.0 (-1.2) -2.85
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.6 -0.5 (-0.5)
较上年同期(变动%) -2.7 -1.6 (-1.5)
(完)
(编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选