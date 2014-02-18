《独家新闻》淡马锡谋求将所持Shin Corp股份出售给新加坡电信--消息

“若价格合理，这样的交易对新加坡电信(SingTel)而言是合适的，”香港Sanford C. Bernstein负责研究亚太电信业的资深分析师Chris Lane说。淡马锡持有52%的新加坡电信股权。

Shin Corp拥有泰国最大移动电信商Advanced Info Service Pcl(AIS) 的40.5%股权。而新加坡电信拥有的AIS股权已有23%，增持Shin Corp将可巩固其在较大市场的地位，因应其在澳洲等成熟经济体市场成长疲软的处境。

“新加坡电信高层参与了(AIS)的日常公司运作，”Lane说。“从淡马锡买进持股，可避免AIS的重大利益被另一家电信公司掌控的可能性。”

淡马锡的电信投资策略反映出其意图布局其他事业，但成功的程度各有不同。

淡马锡控股发言人拒绝对传言置评，但表示“我们在亚洲是长期投资，包括在东南亚国家联盟(ASEAN)也是如此。”

Shin Corp位于曼谷的一位官员拒绝评论，新加坡电信发言人也不愿置评。

新加坡电信股价周二下滑0.6%，新加坡股市 盘中持稳。Shin Corp股价下跌2.3%，泰国股市下跌1.2%。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 王冠中)