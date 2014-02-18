《RUSSEL专栏》必和必拓与力拓策略呈现差异化，不再近乎翻版

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
从2014年年初以来，力拓股价上涨3.5%，必和必拓仅上涨2%，而且都是在财报公布之后才录得涨幅。
力拓股价表现略胜一筹，大概主要是因为铁矿石价格的关系，亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI已经由2012年9月的低点回升43%。
但值得注意的一点是，铁矿石价格今年以来下跌7.3%，这透露出，尽管力拓的主要赚钱产品价格疲软，力拓还是设法赢得了投资人的支持。
力拓与必和必拓削减成本及缩减扩张计划的努力，似乎已经都有一些成果了。
但两家公司仍然很容易受到中国需求增速放缓的冲击。中国的铁矿石、铜及煤购买量都是全球最大，而这三种大宗商品正是必和必拓与力拓的赚钱命脉。
必和必拓的业绩说明会上讲得非常明白，一吨铁矿石的价格每波动1美元，公司的税后净利就会产生1.20亿美元的差异，一磅铜的价格每波动1美分，就影响2,500万美元获利，一吨煤的价格每波动1美元，获利变动为2,500万美元。
很显然的，不论价格涨或跌都同样适用，但对于今年的铁矿石和煤而言，风险显然比较偏向下跌，而铜的下跌风险或许要低一些。(完) (编译 蔡美珍/高琦；审校 白云)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选