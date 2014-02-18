《RUSSEL专栏》必和必拓与力拓策略呈现差异化，不再近乎翻版

从2014年年初以来，力拓股价上涨3.5%，必和必拓仅上涨2%，而且都是在财报公布之后才录得涨幅。

力拓股价表现略胜一筹，大概主要是因为铁矿石价格的关系，亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI已经由2012年9月的低点回升43%。

但值得注意的一点是，铁矿石价格今年以来下跌7.3%，这透露出，尽管力拓的主要赚钱产品价格疲软，力拓还是设法赢得了投资人的支持。

力拓与必和必拓削减成本及缩减扩张计划的努力，似乎已经都有一些成果了。

但两家公司仍然很容易受到中国需求增速放缓的冲击。中国的铁矿石、铜及煤购买量都是全球最大，而这三种大宗商品正是必和必拓与力拓的赚钱命脉。

必和必拓的业绩说明会上讲得非常明白，一吨铁矿石的价格每波动1美元，公司的税后净利就会产生1.20亿美元的差异，一磅铜的价格每波动1美分，就影响2,500万美元获利，一吨煤的价格每波动1美元，获利变动为2,500万美元。