中国债市：正回购再出山推IRS小涨，但资金依旧宽松助短端收敛升幅

路透北京2月18日 - 中国央行公开市场周二重推正回购出山，受此影响中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 小幅走升，不过今日资金回笼规模未对流动性宽裕现状有实质冲击，又助IRS短端逐步回调至上日水平，曲线趋陡峭化。
春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。时隔逾八个月后，央行在公开市场再次祭出正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。
“今天曲线更陡了，早晨正回购的消息一出来，影响IRS涨了一点，不过资金还是宽松的，所以短的后来有回落，但长端比昨天要高一些。”上海一银行交易员称。
中国银行间市场周二隔夜及七天期回购加权利率 再小跌。交易员指出，央行公开市场祭出正回购，但操作量不大，且机构多有预期，对流动性影响较小，各期限资金供给仍颇为充裕。
另一银行交易员认为，IRS走势要看下一步央行在公开市场的操作方式，短期正回购可能续做，那么对流动性的收紧作用就值得关注。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.7625/4.8675 4.7975/4.8775 4.8646/4.9400 4.9325/5.0250 4.9200/5.1950
上日 4.7373/4.8453 4.7410/4.8210 4.8260/4.9043 4.8830/4.9700 4.9033/5.1267
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变动 +0.0252/+0.0222 +0.0565/+0.0565 +0.0386/+0.0357 +0.0495/+0.0550 +0.0167/+0.0683
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年1月人民币IRS成交的名义本金总额为2,852亿元，较2013年12月的1,717.86亿元增逾六成。(完)
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)