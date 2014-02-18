版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 16:17 BJT

日本经济：日圆贬值已无法直接提振日本出口--财务省官员

路透首尔2月18日 - 日本财务省一名高层官员周二表示，日圆 贬值已无法直接提振该国出口，因日本许多大型制造业已将生产移至海外。

“日圆贬值未直接带动国内产业的竞争力改善，”日本财务省国际局长山崎达雄在首尔一项会议上表示。

“关于日圆贬值将提振日本出口量的理论已不再成立。”

山崎达雄指出，日本去年进行积极宽松货币宽松，造成日圆兑美元急贬，但日本出口量并未因此增加。

他表示，事实上，出口对去年日本实质国内生产总值(GDP)的贡献为负。

山崎达雄亦称，日本各项双边货币交换协议，以及宽松政策后带动的外国直接投资，协助促进了全球金融市场的稳定，抵销了美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松计划的影响。(完) (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐