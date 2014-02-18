日本经济：日圆贬值已无法直接提振日本出口--财务省官员

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透首尔2月18日 - 日本财务省一名高层官员周二表示，日圆 贬值已无法直接提振该国出口，因日本许多大型制造业已将生产移至海外。
“日圆贬值未直接带动国内产业的竞争力改善，”日本财务省国际局长山崎达雄在首尔一项会议上表示。
“关于日圆贬值将提振日本出口量的理论已不再成立。”
山崎达雄指出，日本去年进行积极宽松货币宽松，造成日圆兑美元急贬，但日本出口量并未因此增加。
他表示，事实上，出口对去年日本实质国内生产总值(GDP)的贡献为负。
山崎达雄亦称，日本各项双边货币交换协议，以及宽松政策后带动的外国直接投资，协助促进了全球金融市场的稳定，抵销了美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松计划的影响。(完) (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选