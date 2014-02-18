日本经济：日圆贬值已无法直接提振日本出口--财务省官员

他表示，事实上，出口对去年日本实质国内生产总值(GDP)的贡献为负。

山崎达雄亦称，日本各项双边货币交换协议，以及宽松政策后带动的外国直接投资，协助促进了全球金融市场的稳定，抵销了美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减量化宽松计划的影响。(完) (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)