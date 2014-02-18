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市场报道 | 2014年 2月 18日 星期二 15:45 BJT

《汇市简讯》主要货币选择权波动率持稳

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* 日本央行态度有助稳定信心，提振美元/日圆及交叉汇率，选择权隐含波动率持稳

* 澳洲央行会议记录公布后，澳元/美元波动率卖盘维持偏多

* 欧元/美元波动率接近日前触及的六年低点

* 英镑/美元明日有大额选择权到期(完)

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