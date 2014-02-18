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市场报道 | 2014年 2月 18日 星期二 15:52 BJT

《汇市简讯》若英国1月CPI年增率低于2%，英镑/美元可能跌向1.6670

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* 若英国1月CPI年增率低于2%，英镑多仓可能面临更多获利了结压力

* CPI年增率2%为英国央行目标，亦为市场预估值，12月CPI年增率亦为2%。官方预定0930GMT公布数据。

* 先前多仓遭遇获利了结，拖累英镑/美元脱离周一触及的51个月高位1.6823

* 1.6700及1.6667附近据传有买盘，1.6777为到期选择权执行价，1.6667为1月24日高位

* 阻力在1.6743及1.6757。前者为英镑由1.6823升至1.6694的38.2%回档位，后者为2月14日高位(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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