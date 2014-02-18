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市场报道 | 2014年 2月 18日 星期二 16:01 BJT

《汇市简讯》今日欧元区数据可能提高欧元/美元上攻风险

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* 欧元/美元在近期区间高端附近维持买气

* 2月11日止当周投机客欧元仓位仍为净空头

* 欧元区经常帐数据及12月投资数据预定0900GMT公布

* 数据可能提高欧元/美元进一步上攻风险

* 1.3750上方据称有大型停止单。1月24日高点1.3740附近有强劲卖压(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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