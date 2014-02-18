《交易视点》中国通胀压力减弱，然债市收益率下行可能受限--中信证券

路透北京2月18日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，虽然通胀压力在2月份会继续减弱，但央行对资金面政策基调未有明显变化、经济放缓等基本面利好逐渐消化，市场收益率下行空间可能受到一定限制。

由于金融债与国债利差较高，且曲线较平坦，可以关注中短期金融债因曲线陡峭化可能带来的交易机会，但安全边际已经明显下降；而绝对收益率较高的金融债具有较好的配置价值。

**出口增速好于市场预期**

1月份出口同比增速从12月份的4.3%反弹至10.6%，基本符合我们的预期，大幅超出市场的预期。

从环比数据来看，出口金额季调后的环比折年率连续4个月为正，1月份的环比折年率更创历史新高，显示出口改善势头仍在延续。

暂无明确数据显示虚假贸易卷土重来， 考虑到加速回暖的OECD综合领先指数，我们仍然对1季度出口持乐观态度，维持1季度出口同比增速11%左右的判断。

**通胀上行压力减弱**

1月份CPI同比2.5%与12月份持平，其中食品价格季节性上涨，受旅游价格大幅上涨影响，非食品价格涨幅超出季节性。

前瞻地看，数月以来食品价格涨幅弱于季节性，有效缓解了通胀抬升的压力，受经济走弱、严控三公消费和供给充足影响，猪肉价格将持续疲弱，预计未来几个月CPI同比上涨压力有限。

受春节因素影响，2月份食品价格仍将延续涨势，然而由于翘尾因素大幅下降影响，预计CPI同比将短暂回落至2.2%附近。

**新增信贷超预期**

1月份新增信贷放量规模超出市场预期，部分可能是去年贷款需求腾挪至今年所致，另外表外融资的绝对规模较高，对于央行收缩表外融资的效力需要持续关注。

由于 2013 年下半年以来持续偏紧的货币条件抬升了实体经济的融资成本，内需增长受到一定制约，四季度以来增长和通胀都呈现走弱趋势，需要关注央行政策由偏紧转向中性的可能性。

**市场研判和投资策略**

2月公布的增长数据较少，从1月份的进出口数据来看，我们仍然维持外需强劲的判断，但是从持续下滑的螺纹钢等工业产品价格，以及不太理想的发电量数据，内需的增长动力仍然偏弱。

这在一定程度上受到春节因素影响，我们认为短期内增长可能仍然偏弱，1-2 月份工业增加值同比增速可能小幅回落。

通胀方面，增长乏力同样制约了通胀的抬升，数月以来食品价格弱于季节性涨幅，通胀抬升的压力有所下降，但下行幅度可能低于前期的市场预期。

流动性方面，当前资金市场相对宽松，但是需要关注央行转而开展正回购的可能性，我们预计 2 月的后半月 7 天回购利率有望稳定在 4.2%附近。

整体来看，年初以来因对资金面宽松、基本面下行的预期，市场收益率明显下行，但在央行对资金面的政策基调未有明显变化、基本面利好逐渐消化的背景下，市场收益率的下行空间可能受到一定限制。

相对来讲，由于金融债与国债的利差处于较高水平， 且曲线较平坦， 可以关注中短期金融债因曲线陡峭化可能带来的交易机会，但安全边际已经明显下降；对于配置型机构，绝对收益率较高的金融债具有较好的配置价值。(完)