泰国政经：泰国反腐机构因大米购买计划指控总理英拉

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透曼谷2月18日 - 泰国反腐机构周二表示，已经提交针对总理英拉的指控，事关其在政府大米收购计划中的不法行为，并传唤英拉在2月27日出席。
泰国国家反腐委员会成员Vicha Mahakhun称，“尽管她知道许多人对该计划腐败提出警告，但她仍一意孤行。这说明她有意造成政府损失，所以我们一致同意指控她。”
英拉是国家大米委员会主席。其政府在2011年推出大米收购计划，以远高于市场的价格收购农户手中粮食。(完)
(编译 田建华; 审校 王冠中)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选