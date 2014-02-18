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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 16:31 BJT

泰国政经：泰国反腐机构因大米购买计划指控总理英拉

路透曼谷2月18日 - 泰国反腐机构周二表示，已经提交针对总理英拉的指控，事关其在政府大米收购计划中的不法行为，并传唤英拉在2月27日出席。

泰国国家反腐委员会成员Vicha Mahakhun称，“尽管她知道许多人对该计划腐败提出警告，但她仍一意孤行。这说明她有意造成政府损失，所以我们一致同意指控她。”

英拉是国家大米委员会主席。其政府在2011年推出大米收购计划，以远高于市场的价格收购农户手中粮食。(完)

(编译 田建华; 审校 王冠中)
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