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市场报道 | 2014年 2月 18日 星期二 16:18 BJT

《汇市简讯》英国通胀数据公布前，欧元/英镑在0.8210受卖单压抑

0804GMT

* 稍晚将公布英国CPI数据，0.8210英镑据传挂有卖单，协助抑制欧元/英镑走势

* 0.8209为欧元/英镑周一高位，之前英镑多头遭遇获利了结，协助欧元/英镑由0.8157回升

* 据称在0.8230有更多卖单。0.8227/28为2月13/14日高位

* 英国0930GMT公布1月CPI数据，市场预估年增率为2.0%。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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