重温稿-《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值4.39%，接近二级

* 招标品种：财政部七年续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(19日)10:35-11:35
* 受访人数：11位(银行和券商)
* 预测区间：4.33%-4.45%
* 预测均值：4.39%
路透上海2月18日 - 中国财政部周三将续招标发行七年期固息国债。路透调查显示，央行公开市场重启正回购未改资金实质宽松属性，唯现券收益率曲线稍微增陡，在此情况下，明日新债收益率有望接近二级水平，预测均值落在4.39%附近。
中国央行公开市场今日进行了480亿元人民币14天期正回购操作，为时隔逾八个月后重启正回购，中标利率3.80%。
北京一银行交易员表示，从今日国开行福娃债结果来看，五年和七年等中等期限品种发行情况一般，因此明日新债定位接近二级水平可能性较大。
国家开发银行 上午招标的一至10年五期债，一年期收益率偏低，五年和七年稍逊，曲线小幅增陡。
不过国信证券最新报告指出，上日现券收益率略有走高，但资金面仍然乐观。加之宏观经济走弱，外贸向好也带来流动性内流等预期，短期内收益率应处于下行中，预计本期招标会延续上周的良好势头，继续下行。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.4220%。
是次续发国债的标的券140003券今日成交 分别为4.4105%和4.3800%；而七年期国债的活跃券种130020券最新成交 为4.4250%。
明日新债为财政部今年第三期 七年期品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为2月19日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。
该期债在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至2月24日进行分销；2月26日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数4.59倍。该期债自2014年1月16日开始计息，票面利率4.44%，按年付息。（完）
(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)